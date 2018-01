’Nepnieuws bedreigt Nederlandse pulsvisserij’

Ze zei dat in een fel debat in het Europees Parlement in Straatsburg, dat dinsdag stemt over de toekomst van het vissen met stroomstootjes waarbij met een sleepnet (pulskor) platvissen worden opgeschrikt. Volgens de tegenstanders is de methode schadelijk voor vis en milieu en een oneerlijke vorm van concurrentie van kleinere vissers. Zij willen een totaalverbod.

’Misleid’

Nederlandse kottervissers hebben veel geïnvesteerd in de nieuwe, volgens hen duurzame vismethode. Franse beroepsvissers zijn woedend op de Nederlanders die met pulsvisserij volgens hen alle tong en schol opvissen. Volgens Peter van Dalen (ChristenUnie) worden parlementariërs „misleid” door Franse milieuorganisaties die een eind willen aan „deze successtory”.

Ongeveer tachtig Nederlandse kotters hebben momenteel een Europese ontheffing om te pulsvissen. In november stemde een kleine meerderheid in de visserijcommissie van het Europees Parlement nog voor het toestaan van de methode onder strikte voorwaarden. Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) riep ertoe op „de emoties aan de kant te zetten” en te wachten op wetenschappelijke onderzoeksresultaten.