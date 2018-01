Politie bindt verdachte vast aan lantaarnpaal

Ⓒ Facebook politie Zaanstreek

ZAANDAM - De politie Zaanstreek heeft in de nacht van zondag op maandag een verdachte van een inbraak in een café in Zaandam vastgebonden aan een lantaarnpaal. Hij werd samen met een andere inbreker op heterdaad betrapt, maar omdat de agenten te weinig mankracht hadden, werd besloten de ene verdachte aan een lantaarnpaal vast te ketenen.