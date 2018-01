Rellen houden Griekse hervormingen niet tegen

Onder meer het stakingsrecht werd ingeperkt, wat tot verzet van vakbonden leidde. De oproerpolitie trad op met wapenstokken en traangas toen de demonstraties kort uit de hand liepen. Relschoppers gooiden verfbommen, stenen en vuurwerk.

Door de hervormingen, die nodig waren om Europese steun te krijgen, kan er nu pas worden gestaakt als minimaal de helft van de medewerkers daarvoor heeft gestemd. Die grens lag op een vijfde van het personeel en in sommige gevallen was zelfs een vijfde van de vakbondsleden bij een bedrijf al voldoende. De nieuwe regel moet zorgen voor minder stakingen en een hogere productiviteit.

Protest

Daarnaast worden bepaalde gesloten beroepsgroepen opengegooid. Ook komt er een nieuw elektronisch proces voor het onteigenen van woningen waarvan de hypotheek niet is betaald.

Uit protest tegen de wetswijzigingen hadden ambtenaren, advocaten en artsen maandag drie uur lang gestaakt. Ook het binnenlandse vliegverkeer en het openbaar vervoer hadden te lijden onder de staking.

Volgens premier Alexis Tsipras was de hervorming „cruciaal om over zeven maanden uit de bailout te komen.” Tsipras wil dat zijn land in augustus, als het reddingsprogramma van de eurozone afloopt, weer op eigen benen komt te staan.