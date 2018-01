Column: Er komt een goed cijferseizoen aan

Misselling

De winst van Wells Fargo steeg het laatste kwartaal van 2017 naar $ 5,74 miljard, geholpen door eerder genoemde belastingaanpassing. Dat was overigens inclusief een voorziening van $ 3,25 miljard. Medewerkers van de bank hadden namelijk in eerdere jaren namen van klanten gebruikt om valse rekeningen en creditcards op te zetten om zo hun bonusdoelstellingen te behalen. Hiervoor werden ruim 5.000 medewerkers ontslagen.

Bovendien was de bank betrokken bij “misselling”, ofwel het verkopen van bankproducten die niet passen bij het bedrijf of de persoon. Dit was voornamelijk het geval bij hypotheek gerelateerde producten, maar ook was de bank in het verleden betrokken bij valutamanipulaties. Er lopen nog steeds rechtszaken, waardoor deze forse voorziening werd genomen.

Een duidelijk voorbeeld dat, alle hedendaagse toezichtregels ten spijt, het moraal in de banksector nog immer verziekt is.

Fout in kern

Men kan nog zo veel toezichthoudende instanties in het leven roepen, compliance regels opstellen en wetten invoeren, als het in de kern fout zit zal de sector nooit veranderen.

Deze week komen meer Amerikaanse banken met cijfers, waarvan eenzelfde beeld wordt verwacht. Goede winstcijfers, groei in het leningboek en tegenvallende prestaties bij de handelsactiviteiten.

Interessanter worden de kwartaalcijfers bij de technologiefondsen. Uiteindelijk hebben deze aandelen de grootste spurt gemaakt en men kan zich dan ook terecht afvragen of dit gerechtvaardigd zal worden door de resultaten.

ASML

Intussen komen vanaf woensdag de resultaten van AEX genoteerde fondsen. Op die dag geeft ASML inzage in de prestaties over het vierde kwartaal. De algemene verwachting is dat de chipfabrikant uit Veldhoven aan zijn eigen prognoses zal voldoen. Bij de laatste kwartaalupdate in oktober gaf het bestuur aan de omzet uit te zien komen rond € 2,1 miljard.

Bovendien verwachtte de onderneming in het vierde kwartaal weer orders te kunnen noteren voor EUV machines. Daar was het in het derde kwartaal namelijk niet van gekomen. EUV machines maken gebruik van extreem ultraviolet licht, waardoor nog fijnere chips gemaakt kunnen worden. Nu maken wij ons geen zorgen om de voortgang van deze bestellingen.

Bij de presentatie van de jaarcijfers vorig jaar liet bestuursvoorzitter Wennink nog weten een backlog te hebben van € 2 miljard. Gezien de kostprijs van rond de € 100 miljoen per stuk zijn die nieuwe bestellingen echter wel belangrijk voor de omzet op termijn.

Ambitieus

Vooruitlopend op goede kwartaalresultaten verhoogde Credit Suisse al het advies voor het aandeel naar “outperform” en paste het koersdoel aan naar € 180,00.

Ambitieus, maar niet onrealistisch gezien het koersverloop van de afgelopen maanden. Alhoewel eind vorig jaar rond € 160,00 grote verkoopinteresse was.

Bovendien moeten wij ons realiseren dat ASML tot de technologiefondsen behoort. Een sector die in de Verenigde Staten extreem is opgelopen en er daardoor ruimte is voor teleurstelling.

Overigens is ASML het enige AEX fonds dat met de resultaten komt deze week. Voor de overige fondsen moeten wij nog even geduld hebben. Philips is namelijk opvolger, maar komt pas op 30 januari met de resultaten naar buiten.

Winstmarges

Wat dat betreft zijn de Amerikanen toch sneller met het publiceren van hun cijfers. En dan vooral bij de banken. Deze week krijgt u inzage van Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley.

Vrijdag hebben wij dan in ieder geval een goede kijk op de financiële sector. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk te weten hoe zij het komende jaar denken te presteren. Maar gezien de forse daling van de winstbelasting en oplopende rentes kunnen wij ons niet aan de gedachte onttrekken dat het met de winstmarges wel goed zit.

Verzadiging

Toch denk ik dat er al veel goed nieuws in de aandelenkoersen verwerkt is. Een pas op de plaats zou daarom geen slechte ontwikkeling zijn. Wij kunnen rustig stellen dat er enige spanning op de beurs is ontstaan.

Weliswaar is er geen sprake van een zeepbel, maar vergelijk het met verzadiging. Als dat de komende drie maanden uit de markt kan lopen, kan het vervolgens nog een heel mooi jaar worden. Alhoewel het rendement van 2017 moeilijk valt te evenaren.