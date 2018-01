Verkeerde verdachte aanwezig bij rechtszaak Breda

Extra opvallend was het feit dat de desbestreffende advocaat, Menno Buntsma, dit zelf ook niet gezien had. Hij had de verdachte alleen ’even terloops van opzij gezien’. In de rechtszaal werd al snel duidelijk dat het om de verkeerde verdachte bleek te gaan. Dit meldt BN De Stem.

Buntsma zou de verdachte van een schietpartij bij het Esso-tankstation langs de A58 bij Etten-Leur verdedigen. Bizar, aangezien de verdachte van deze zaak een iele man met donker uiterlijk is. De verdachte in de rechtbank had echter blond haar met een hip kapsel.

Wat blijkt: de parketpolitie had de verkeerde verdachte vanuit het cellenblok onder de rechtbank de zittingszaal binnengebracht.