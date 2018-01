Gewonden door explosie in pand Antwerpen

Ⓒ anp

ANTWERPEN - UPDATE 07:30 uur - Door een explosie in Antwerpen is maandagavond een gebouw ingestort. Daarbij zijn ten minste veertien mensen gewond geraakt, van wie vijf ernstig en één in kritieke toestand, meldde de Antwerpse politie in de nacht van maandag op dinsdag.