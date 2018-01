Premier Roemenië stapt na half jaar op

PSD’er Tudose trad ruim een half jaar geleden aan als premier. Zijn vertrek volgt op een conflict met partijleider Liviu Dragnea. Tudose wilde onder meer af van minister Carmen Dan (Binnenlandse Zaken), een bondgenoot van Dragnea.

De top van de PSD keerde zich volgens bronnen van Reuters in grote meerderheid tegen de premier. „Ik wilde de partij niet kapotmaken”, zei hij naderhand tegen verslaggevers. „Zij hebben me benoemd, zij hebben me verwijderd.”

De partij dwong vorig jaar ook al een premier van PSD-huize, Sorin Grindeanu, op te stappen. De sociaaldemocraten keerden zich in het parlement tegen hem, nadat hij had geweigerd te vertrekken. Partijleider Dragnea kan vanwege een veroordeling voor verkiezingsmanipulatie zelf geen premier worden, maar heeft veel invloed.