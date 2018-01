Politie VS vindt dertien geketende broers en zussen

De ouders van de kinderen, een 57-jarige man en een 49-jarige vrouw, zijn gearresteerd en worden vervolgd voor marteling, lieten de autoriteiten maandag weten.

Agenten deden de vondst nadat een zeventienjarig meisje was ontsnapt uit het huis in Perris, een stad zo’n 113 kilometer ten oosten van Los Angeles. Met een gevonden mobiele telefoon had ze de politie gewaarschuwd, meldde het bureau van de sheriff van Riverside County.

„Agenten troffen naar hun mening twaalf kinderen aan in het huis, maar moesten tot hun ontsteltenis constateren dat zeven van hen eigenlijk volwassenen waren”, liet de politie weten. De slachtoffers waren allen zwaar verwaarloosd en ondervoed.