Beursupdate: ASML vooraan op vlak Damrak

De AEX eindigde vlak op 561,2 punten, nadat de graadmeter eerder nog op een kleine plus koerste. De AMX klom 0,4% naar 847,4 punten.

De beurzen van Frankfurt en Parijs wonnen 0,2% respectievelijk 0,1%. Ook hier stonden eerder op de dag forsere winsten op de borden.

In de VS stond de Dow Jonesindex bij het slot van de Europese beurzen 0,6% hoger. De graadmeter noteerde eerder bijna het dubbele.

„Zeer rustig”, zo typeerde Stan Westerterp van JNVB de stemming op het Damrak. Hij had wel vertrouwen in het cijferseizoen. „Het positieve is dat wij nog geen winstwaarschuwingen hebben gehad. Die had je bij een aantal bedrijven dan al moeten zien. Dit is de tijd om dat te doen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging verzekeraar NN Group met een plus van 1,6% aan kop.

Chipmachinefabrikant ASML, die woensdag het kwartaalcijferseizoen aftrapt, won 1,2%.

Bovenaan stonden ook vastgoedreus Unibail (+0,9%), Philips (+0,8%) en Ahold (+0,8%), die maandag last hadden van de oplopende eurokoers. Dit vanwege hun hoge dollarinkomsten. Bij het Europese slot stond de euro 0,3% lager op $1,22.

ABN Amro daalde 0,6%. De bank meldde dat de vierdekwartaalcijfers enkele bijzondere posten zullen bevatten, waaronder een extra herstructureringsprovisie van circa €100 miljoen en een boekwinst van €114 miljoen op de verkoop van het resterende belang in Visa.

Shell verloor 0,8%. De olieprijs (Brent) is weer onder de $70 gezakt.

Staalgigant ArcelorMittal sloot onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,2%, door zorgen over een mogelijke prijsval van ijzererts. De Britse bank Barclays ziet de prijs per ton dalen van $70 in het eerste kwartaal tot $50 in het tweede kwartaal, vanwege de huidige hoge voorraden en de groeiafzwakking in China.

Bij de middelgrote fondsen eindigde AF KLM bovenaan met een winst van 1,7%.

PostNL ging 1,5% vooruit, dankzij een koopadvies van KBC.

Smallcap Beter Bed daalde 0,6%. De slaapkamerspecialist krijgt John Kruijssen als nieuwe topman. Kruijssen is sinds 2015 topman van Detailresult Groep, waar de supermarktketens Dirk van den Broek en Dekamarkt onder vallen.

De toeleverancier aan apotheken Fagron verloor 5,2%, na een koersdoelverlaging naar €12 door ING.

TIE Kinetix zakte op de lokale markt 4,2%. De voltallige raad van commissarissen is per direct opgestapt, omdat zij zich niet kunnen vinden in de huidige strategie van het softwarebedrijf.

SnowWorld leverde 0,2% in. Het investeringsvehikel van de Vlaamse zakenman Marc Coucke neemt een optie op een belang van 5% over van Value8, passend in zijn streven de uitbater van overdekte skibanen helemaal in te lijven.

Wilt u de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kunt u zich hier gratis aanmelden.