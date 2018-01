Code geel voor gladheid tijdens hagelbuien opgeheven

Door felle hagelbuien kon het lokaal glad worden. Het KNMI adviseerde weggebruikers hun rijgedrag aan te passen.

Als gevolg van de buien met regen, hagel of natte sneeuw was de ochtendspits zeer druk. Volgens de VerkeersInformatieDienst VID stond er 350 kilometer aan files op de snelwegen. Daarmee was het de drukste ochtendspits sinds 14 december.

Vooral rond Rotterdam ging het mis. Een ongeval met een vrachtwagen op de A15 bij Ridderkerk leidde tot lange files op zowel de A15 als de A16.