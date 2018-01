Amsterdamse studentes bij explosie Antwerpen

De meiden wilden vroeg naar bed. „Plots was er die knal”, vertelt Vanessa, studente Vroedkunde aan de AP-Hogeschool, aan de Gazet van Antwerpen. Intussen stond Barbara, die aan de UA studeert, te douchen. Zij had niet direct door dat het om een grote explosie ging. „Ik dacht eerst dat er een kast gevallen was”, zegt ze tegen de Belgische nieuwssite.

’Hij riep namen van vrienden’

Des te groter was de schrik toen de studentes door kregen wat er aan de hand was. Eenmaal buiten zagen ze een slachtoffer onder de brokstukken van het ingestorte pand vandaan komen. „We liepen naar beneden en zagen een jongen van onder het puin komen. Hij zat onder het stof en riep namen van vrienden die er nog onder lagen.”

De dames zijn door een vriend opgevangen. Hun appartement is niet beschadigd door de harde knal. „We hebben zelf echt geluk gehad, zeker als je ziet hoeveel schade er is.” Wanneer ze weer in hun eigen bed kunnen slapen, weten ze nog niet. Bij de explosie zijn drie andere woningen ingestort.

Opruim- en bergingswerkzaamheden na de explosie in het pand aan de Paardenmarkt. Bij de explosie zijn drie woningen ingestort. Ⓒ ANP

Twee doden

Na de grote klap maandagavond in de pizzeria in Antwerpen hebben reddingsdiensten vanmorgen twee dodelijke slachtoffers onder het puin vandaan gehaald.

Een man die het ingestorte gebouw op de Paardenmarkt in Antwerpen maandagavond gewond verliet, had de hele dag al een gaslucht geroken. „Maar de huisbaas wilde geen politie meer in huis.”