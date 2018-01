Mike (27) verliest in één ochtend 7000 euro door daling cryptomunten: ’Inkakken is bijpakken’

De 27-jarige Versteegen stapte vorig jaar in de cryptomunten. Vooralsnog zag hij de waarde van zijn wallet, de digitale portemonnee voor cryptomunten, alleen maar stijgen. Tot dinsdagmorgen.

’Ik zag alleen maar dollartekens’

„Vanwege mijn werk op de bloemenveiling ben ik iedere ochtend heel vroeg op”, vertelt hij aan De Limburger. „Ik merkte al een poosje dat ’s ochtends de koersen een stuk lager zijn dan aan het einde van de dag. Zo heb ik de afgelopen weken een leuke cent kunnen verdienen. Maar vanochtend ging het mis.”

Sinds kort is Versteegen ook aan het daytraden. Dan probeert hij laag in te kopen en met winst te verkopen. Zo kocht hij voor duizenden euro’s aan digitale munten omdat de koers „wel heel laag stond”. „Ik zag alleen maar dollartekens. Was compleet vergeten om het nieuws in de gaten te houden.”

’Toen ik ze kocht, daalde de waarde flink’

Als hij dat wel had gedaan, zag Verstegen dat de koersen van veel munten aan het inzakken waren. „Vanaf het moment dat ik ze kocht, daalde de waarde flink. Alles bij elkaar is mijn wallet zo’n 7000 euro minder waard dan vanochtend om vier uur.”

De koersdalingen van dinsdag lijken te maken te hebben met een verminderde vraag naar de munten in Japan en Zuid-Korea. Handelaren lijken niet al te veel te willen betalen voor de munten en lijken af te wachten op een lagere prijs.

Bekijk ook: Waarde bitcoin duikelt

’Inkakken is bijpakken’

Versteegen heeft er vertrouwen in dat het allemaal weer goedkomt. „Mijn motto is: inkakken is bijpakken. De koersen zijn nu laag dus iedereen gaat massaal inkopen. Dan gaan de prijzen vanzelf weer omhoog.”