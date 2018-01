Diouaene (28) bedolven onder puin: ’Ik dacht dat ik dood ging’

De Belg was even buiten bewustzijn. Toen hij wakker werd, was hij bedolven onder het puin. „Ik zag geen uitweg en dacht dat ik ging sterven, maar opeens kreeg ik weer zuurstof”, zegt hij tegen de Gazet van Antwerpen.

Uiteindelijk wist Diouane zichzelf te bevrijden. „Ik zag een opening en probeerde mezelf daar naartoe te begeven. Ik wrong mezelf als een soort slang tussen het puin door. Mijn voet zat vast, dus het was heel moeilijk. Uiteindelijk kon ik eruit klimmen, en reikte iemand mij zijn hand. Ik wist totaal niet wat er gebeurd was. Het was zwart voor mijn ogen en ik was heel erg duizelig.”

’Huisbaas niet correct’

Diouane geeft de huisbaas van het pand de schuld van de explosie. „Onze huisbaas is totaal niet correct, op alle vlakken. Onze keukens en badkamers waren allemaal allesbehalve in orde. We kunnen hem altijd enkel bereiken als hij geld moet ontvangen, anders niet. Dit had vermeden kunnen worden en hij moet gestraft worden”, zegt hij.

’Alles in orde’

De huisbaas laat dinsdag op zijn beurt weten dat alles in het huis, ook de gasvoorziening, in orde was. Hij stelt tegen omroep VRT de afgelopen dagen ook geen melding te hebben gekregen van een gasgeur in het pand aan de Paardenmarkt.

Het Openbaar Ministerie liet weten dat er aanwijzingen zijn voor een gasontploffing. „Maar daarover bestaat nog geen volledige zekerheid.” Een branddeskundige is inmiddels begonnen met het onderzoek naar de oorzaak van de explosie waardoor maandagavond drie gebouwen instortten en twee mensen overleden.

Gasgeur

„Dit is een catastrofe”, reageerde huisbaas Hamdi Chalghmi vanuit Egypte tegen de VRT. Een bewoner en voorbijgangers roken naar eigen zeggen al maandagochtend een gasgeur, en dat zou niet voor het eerst zijn geweest. Volgens de bewoners was de eigenaar op de hoogte van het probleem, maar kwam hij niet in actie.