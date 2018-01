Trump wil immigranten uit hele wereld

De vermeende opmerking van de president over „shithole countries” (achterlijke landen) leidt in de VS al dagen tot gesteggel. De Democratische senator Dick Durbin beweert dat Trump het woord „shithole” herhaaldelijk gebruikte tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Trump verwijt hem een „totaal verkeerde voorstelling” te hebben gegeven van uitspraken die zijn gedaan tijdens de vergadering.

Minister Kirstjen Nielsen (Binnenlandse Veiligheid) kreeg dinsdag vragen over de bijeenkomst, waarbij ze aanwezig was. Ze verklaarde tegenover een Senaatscommissie dat sprake was van een verhitte discussie waarbij meerdere mensen krachttermen gebruikten, maar zei „dat woord” niet gehoord te hebben.