Minder suiker eten? Deze gewoonte helpt je

Goed nieuws voor wie houdt van slapen en graag zijn suikerinname zou willen beperken: meer slapen is de boodschap. Al is dat een beetje kort door de bocht, toch wijst een nieuw onderzoek van King’s College London in die richting. Tot die bevinding kwamen de wetenschappers nadat ze vier weken lang 42 vrijwilligers hadden gevolgd die tussen de vijf en zeven uur per nacht sliepen. De ene groep kreeg een sessie met een slaaptherapeut en werd ook aangeraden geen cafeïne te drinken of smartphones en tablets te gebruiken voor het slapengaan. Een controlegroep kreeg die opdracht niet en woonde ook geen sessie bij.

Na de periode van vier weken bleken de vrijwilligers van de eerste groep 52 tot 88 minuten per nacht meer te slapen. En toen de onderzoekers naar hun voedingspatroon keken, bleek dat ze tot tien gram suiker per dag minder consumeerden. De cijfers toonden ook aan dat ze minder vetten en koolhydraten binnenspeelden, al was dat effect niet zo groot.

Hoofdauteur Wendy Hall noemt de resultaten veelbelovend, maar verder onderzoek is volgens haar nodig. „Dit is een boeiend begin en kan potentieel belangrijk zijn. De volgende stap is nu echter om te kijken welk effect een maandenlange studie heeft op onder meer het gewicht en het vetpercentage van de deelnemers.”