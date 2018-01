’Kleine belegger drijft woningprijs A’dam op’

Het zijn vooral de kleine particuliere beleggers die de prijs opdrijven op de Amsterdamse woningmarkt. Deze groep is in opkomst en hun aankopen zijn de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dat zei stadsgeograaf Cody Hochstenbach tijdens een hoorzitting van de Amsterdamse gemeenteraad over de vastgoedmarkt.

Hochstenbach beroept zich op berekeningen van ING, De Nederlandsche Bank en het Kadaster. Volgens hem zijn de kleine beleggers (2-50 panden) verantwoordelijk voor 16 procent van de woningaankopen. „Dit zijn de wat minder ervaren beleggers die niet goed weten wat ze moeten doen als verhuurder.” Juist deze groep vraagt volgens hem de maximale huurprijs, een gegeven waar volgens hem nog niet voldoende aandacht voor is.

Tijdens de bijeenkomst benadrukten diverse sprekers dat niet alleen de beleggers verantwoordelijk zijn voor de overspannen woningmarkt. Ze wezen ook naar de gemeente en riepen op veel meer te bouwen, omdat de schaarste aan woningen ook leidt tot hoge prijzen. Dat biedt alleen geen oplossing voor de korte termijn. Frans Schilder van het Planbureau voor de Leefomgeving denkt echter dat de woningmarkt door meer te bouwen mogelijk over een jaar of tien pas meer in evenwicht komt.

„Stop met shamen en blamen en wees zelf verantwoordelijk”, zei Sven Heinen van Makelaarsvereniging Amsterdam tegen de raad. Volgens hem moet de gemeente ook beter samenwerken met omliggende plaatsen en beleggers beboeten die de regels overtreden.

De enige afgevaardigde die namens de particuliere beleggers naar de bijeenkomst kwam, was Co Koning van branchevereniging Vastgoed Belang. Volgens hem zijn er in Amsterdam zo’n 5500 particuliere beleggers. Hij zei dat deze groep de boosdoeners niet kunnen zijn en dat er geen sprake is van het massaal opkopen van panden. „Stop met stigmatiseren”, sloot hij zijn betoog af.

De gemeenteraad wilde met de hoorzitting meer inzicht krijgen in de rol die beleggers spelen op de huizenmarkt in Amsterdam. Door almaar panden op te kopen en tegen hoge prijzen te verhuren zouden ze de woningmarkt ontwrichten.