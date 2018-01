Wiebes in gesprek met belangenclubs Groningen

De twee belangenorganisaties hebben dinsdag eerder op de dag laten weten uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Groningen en de provincie te stappen. Maar de minister heeft dinsdagavond tijdens een debat met de Tweede Kamer laten weten dat de clubs alsnog verder willen praten. Ze hebben kritiek op de nieuwe manier waarop schade na bevingen in de toekomst vergoed zal worden. „Ik geloof dat we er uit kunnen komen”, zegt de bewindsman.

Schade

De noordelijke provincie is vorige week opgeschrikt door een van de zwaarste bevingen in jaren. Voor de Tweede Kamer is de aardbeving aanleiding om op de eerste vergaderdag van het nieuwe jaar direct in debat te gaan met minister Wiebes.

Met name het ontbreken van een nieuw schadeprotocol, waar de NAM zich niet meer bemoeit met de afhandeling van schade, is een doorn in het oog van de Groningers. De overheid is hier al maanden mee bezig. Een meerderheid van de Tweede Kamer eist dat het nu binnen twee weken klaar is.

Gaskraan

Ook over het verder dichtdraaien van de gaskraan is gesproken. De oppositie vindt dat de winning moet worden teruggebracht tot 12 miljard kuub. De coalitie wil vasthouden aan de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm). De toezichthouder waarschuwde eerder dat terugschroeven naar 12 miljard kuub niet verantwoord is. Binnenkort komt er een nieuw advies.

Veel politici hebben kritiek op mediaoptredens van minister-president Rutte. De premier geeft de lange formatie de schuld van de maandenlange vertraging van het schadeprotocol. Maar CDA-leider Buma heeft eerder vandaag laten weten dat de formatie „geen rol” speelt.

Schimmigheid

„Wat een schimmigheid”, foetert PVV-Kamerlid Kops. Ook SP-Kamerlid Beckerman spreekt er schande van: „De premier praat wel met de media, maar niet met de Kamer.”

Twee dubbeldekkers vol boze Groningers zijn naar Den Haag gekomen om het debat te volgen. De toeschouwers kunnen hun emoties soms nauwelijks bedwingen en trakteren de politici op gekuch, gejoel, maar ook applaus.

Groningers arriveren bij de Tweede Kamer voor aanvang van het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen.