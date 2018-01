Studente ontvoerd en verkracht in Charleroi

Ⓒ HH

CHARLEROI - De Belgische politie heeft twee personen aangehouden wegens verkrachting en vrijheidsberoving. Ze worden ervan verdacht een 19-jarige studente drie dagen lang te hebben opgesloten in een appartement in Charleroi en haar daar seksueel te hebben misbruikt. Het tweetal is dinsdag voor de onderzoeksrechter verschenen en heeft de beschuldigingen ontkend.