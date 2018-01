Beursupdate: Damrak breekt weer record

De AEX-index sloot 0,4% hoger op 563,3 punten. Eerder op de dag werd een niveau van 564,09 aangetikt. Dat was nipt boven de hoogste intradaystand sinds medio 2001. Die stond eerder op 563,98 punten, neergezet op 13 juli 2007.

Op 9 januari 2018 was al de mijlpaal van de hoogste slotstand sinds 2001 bereikt.

De beurs van Frankfurt verloor 0,6%. De Parijse CAC-40 stond 0,4% af en de Londense FTSE100 daalde 0,4%.

Op Wall Street stond de Dow Jonesindex bij het Europese slot 0,6% hoger.

De Nikkei sloot 0,4% lager na het hoogtepunt van dinsdag voor het eerst in 26 jaar.

De euro koerste 0,2% lager bij $1,222, Brentolie ging 0,2% omlaag naar $69,04 per vat.

Hans de Jonge van Bank de Groof Petercam was juichend over de cijfers van ASML. „Dat de AEX zo presteert komt vooral door ASML, een beurszwaargewicht die fantastische cijfers heeft gepresenteerd. Dit aandeel moet je noemen in de lijst met Apple’s en Facebooks van deze wereld. Daar mogen we trots op zijn.”

Het cijfer van ASML is, ondanks de 12% weging in de AEX, niet dominant, zei Frank Bonsee van ABN Amro: „Eén zwaluw maakt op dit moment nog geen zomer, zelfs niet voor de eigen sector. Al maakte ASML echt knappe cijfers bekend. Maar de rest moet nog komen, de markt wil eerst de resultaten nog zien voordat beleggers bewegen”, aldus Bonsee.

ASML aan kop

Chipmachinemaker ASML won 4,95% en ging naar zijn hoogste punt ooit. Het Veldhovense bedrijf meldde kwartaalcijfers die met €9 miljard omzet boven verwachting waren, in omzet en brutomarge. Een analist noemde het resultaat van de AEX-zwaargewicht ’belachelijk sterk’. NIBC noemde de omzet- en margecijfers veel beter dan verwacht. De vooruitzichten waren enigszins conservatief, volgens de NIBC-analist.

Ook supermarktbedrijf Ahold (+1%) en schoonmaak- en voedingsmiddelenconcern Unilever (+0,6%) stonden vooraan.

ING (-0,2%) meldde dat headhunters niets in de weg wordt gelegd om toptalent weg te kapen.

ABN Amro daalde 0,7%.

Het Franse kabelbedrijf Altice verloor 4,6% na de dreiging van een afwaardering door Standard &Poor’s tot credit watch negative. Vooral de verkoopplannen in de VS spelen daarbij een rol. Kepler Chevreux zette zijn advies voor Altice van houden op afbouwen, de analisten verwachten nu een koersdoel van €7,50 tegen eerst €11.

Pharming stond 0,9% hoger. Het deed in de VS een aanvraag voor een beoordeling door de FDA, de Amerikaanse toezichthouder voor medijcijen. Die geeft het bedrijf in september zekerheid of zijn geneesmiddel Ruconest op de Amerikaanse markt mag komen.

Philips Lighting steeg 0,8% na een stevige koersdoelverhoging van NIBC, van €23 naar €31 per aandeel.

Corbion daalde 0,8% ondanks een koersdoelverhoging van Berenberg, van €30 naar €32,60 met een onveranderde koopaanbeveling.