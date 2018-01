Opknapbeurt bruggen en tunnels: ’grootste opgave ooit’

Ⓒ RWS

ROTTERDAM - De komende tien jaar wordt een groot aantal tunnels en bruggen grondig gerenoveerd, duurzamer gemaakt en voorzien van de nieuwste technieken op het gebied van bediening en beveiliging. „Het is de grootste opgave ooit in Nederland”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat woensdag in Rotterdam.