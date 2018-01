Verzekeraar ouders Tristan niet aansprakelijk

De rechtbank in Den Haag heeft dat woensdag bepaald in een zaak die was aangespannen door een groep slachtoffers. De groep had eerder de ouders medeverantwoordelijk en aansprakelijk proberen te stellen voor het bloedbad, waarbij Tristan vijf mensen doodschoot en zeventien verwondde. Hij pleegde daarna zelfmoord.

Ouders niet aansprakelijk

In juni besloot de rechtbank al dat zijn ouders geen verwijt kan worden gemaakt en dat zij niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen. Zij waren niet op de hoogte van de plannen van hun 24-jarige zoon. Er bestond toen nog wel een vermoeden dat de dader onder de verzekering van de ouders viel. De verzekeringsmaatschappij heeft dat kunnen weerleggen, aldus de rechtbank.