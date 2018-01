’Wall Street gaat hoger openen'

Goldman Sachs is in het vierde kwartaal op een verlies van 1,9 miljard dollar uitgekomen vanwege een voorziening van 4,4 miljard dollar voor de Amerikaanse belastingveranderingen. Het is voor het eerst in zes jaar dat de bank een kwartaalverlies lijdt. Ook zag Goldman Sachs zijn inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen flink dalen.

Bank of America heeft in het vierde kwartaal de winst bijna zien halveren tot 2,4 miljard dollar door een last van 2,9 miljard dollar voor de belastinghervormingen in de VS.

Tiffany

Juweliersketen Tiffany kan ook in beweging komen na een verhoging van de winstverwachting voor 2017. Het bedrijf deed goede zaken in het feestdagenseizoen. Voor 2018 is Tiffany voorzichtiger gestemd.

Autoconcern Ford Motor kwam dinsdag nabeurs met voorlopige winstcijfers over 2017 en waarschuwde dat de winst in 2018 zal dalen. De koers van Ford gaat naar verwachting dalen.

Technologiebedrijf IBM lijkt hoger te gaan openen dankzij een verhoging van het beleggingsadvies en koersdoel door Barclays.

Federal Reserve

Op macro-economisch gebied zijn er onder meer gegevens over de Amerikaanse industriële productie in december. De Federal Reserve komt later op de dag met het Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de economie. Verder laten verschillende Fed-bestuurders van zich horen.

De beurzen op Wall Street sloten dinsdag met lichte verliezen. De Dow ging tussentijds even door de 26.000 punten, maar eindigde uiteindelijk nipt lager op 25.792,86 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent op 2776,42 punten. De technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 7223,69 punten.