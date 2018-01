’Dodelijke en zeer besmettelijke’ kattenziekte opgedoken

Dat bevestigt het Huisdierenziekenhuis tegen het AD. Het gaat om een zeer besmettelijke en dodelijke ziekte in het maag-darmstelsel, veroorzaakt door het Parvo-virus. In veel gevallen leidt besmetting tot het laten inslapen van het dier.

Dat de ziekte is gevonden in de regio Den Haag, is volgens het ziekenhuis zorgelijk, maar zolang de dieren als kitten zijn ingeënt, is er niets aan de hand.

’Ook binnen gevaar’

Je kat binnen houden, geeft voor katten die niet zijn gevaccineerd geen 100% zekerheid. ,,Doordat bijvoorbeeld het baasje in poep stapt en daarmee het huis binnengaat”, aldus dierenarts Dieneke Jongepier.

In de regio Den Haag zou vijf jaar geleden voor het laatst de ziekte zijn vastgesteld.