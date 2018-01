A15 dicht na groot ongeluk: tien gewonden

De auto’s botsten rond 21.00 uur op elkaar op de rijstrook van Nijmegen naar Gorinchem. Na het incident is een traumahelikopter opgeroepen. Meerdere ambulances zijn ter plaatse gekomen. Wat er precies is gebeurd, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen.

Inmiddels zijn de ambulances vertrokken. Een zogenaamde ZOAB-reiniger, die gebruikmaakt van hogedruk- en vacuümtechniek, maakt de snelweg schoon.

De politie spreekt overigens van zeven gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Vermoedelijk was het voor enkele gewonden genoeg om behandeld te worden op locatie.

Via Utrecht

Rijkswaterstaat en de VID roepen op de reisadviezen op de borden goed op te volgen. Automobilisten die naar Gorinchem of Rotterdam willen, wordt geadviseerd om via Utrecht om te rijden over de A50 en A12.

De file na het ongeluk viel mee, zo stelt Rijkswaterstaat. Dat komt mede door het late tijdstip.