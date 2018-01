Tillerson: wij blijven in Syrië

In een toespraak op de Stanford-universiteit in Californië riep Tillerson op tot een nauwere samenwerking met Rusland om conflicten in „gedeëscaleerde zones” te voorkomen. Hij bood tevens financiële hulp en diplomatieke assistentie aan in „bevrijde gebieden” voor de wederopbouw na bijna zeven jaar oorlogsgeweld.

„Verantwoordelijke verandering komt niet onmiddellijk zoals menigeen zou wensen, maar door een groeiend proces van grondwetshervorming en verkiezingen onder auspiciën van de VN”, zei Tillerson. Het vertrek van Assad, die wordt gesteund door de Russen, is in dat toekomstperspectief volgens de VS onvermijdelijk.