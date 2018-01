Trump: verhuizen ambassade Israël niet in 2018

Trump erkende in december Jeruzalem als hoofdstad van Israël en zette het proces in gang om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Dit voornemen stuitte op grote verontwaardiging in de Arabische wereld en in het westen.

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zal het verplaatsen van de ambassade niet eerder dan over drie jaar plaatsvinden en die planning is zelfs nog ambitieus. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei echter te verwachten dat de controversiële verhuizing binnen het jaar gerealiseerd zal zijn. „Binnen een jaar? Dat zou dan op tijdelijke basis zijn”, reageerde Trump op de woorden van Netanyahu. „Dat is echter niet ons streven.”