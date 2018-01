Pentagon gaat geen nieuw Syrisch leger trainen

„De Verenigde Staten gaat door met het trainen van lokale veiligheidstroepen in Syrië. De training is bedoeld om een veilige omgeving te creëren voor mensen die terugkeren naar hun verwoeste leefgebieden”, luidt de verklaring van het Pentagon dat zegt totaal transparant te zullen zijn met de Turkse regering over de plannen.

Turkije had eerder gedreigd met ingrijpen in de Syrische district Afrin als de Amerikanen de steun aan de door Koerden geleide troepen daar niet introkken. „We zijn ons bewust van de veiligheidszorgen van Turkije, onze partner in de NAVO”, reageerde het Pentagon.