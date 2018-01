ASML en Altice sterk op mooie beursdag

De AEX sloot 0,6% hoger op 566,5 punten, het hoogste niveau sinds juni 2001. De AMX ging 0,8% vooruit naar 852,4 punten.

Elders in Europa was het beeld gemengd. Frankfurt won 0,7%, maar Londen zakte 0,4% en Parijs sloot onveranderd.

De verhoging van de groeiprognose door de Fed en de afname van de werkloosheidsaanvragen tot het laagste niveau sinds 1973 bevestigen volgens macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) dat de Amerikaanse economie er goed voorstaat. „De economic surprise index laat bovendien zien dat de cijfers over het algemeen beduidend beter zijn dan verwacht.”

Dat de euro tegenover de dollar met ongeveer $1,225 toch rond het hoogste niveau in drie jaar staat, komt volgens Van Leenders allereerst omdat de verwachtingen voor het monetaire beleid in Europa meer zijn verschoven dan in de VS. „Inmiddels denkt de ECB na over een stopzetting van het obligatieopkoopprogramma en over een eerste renteverhoging. Verder speelt mee dat de dollar wat overgewaardeerd was. Nog steeds is er sprake van enige overwaardering.”

Hoewel Wall Street de laatste weken beter presteert, geeft de econoom de voorkeur aan Europese aandelen. „Enerzijds omdat Amerikaanse aandelen duurder zijn. En anderzijds omdat er in Europa meer ruimte is voor een verbetering van de winstgevendheid. Voor de komende kwartaalcijfers ben ik ook positief gestemd.”

Van Leenders toont zich vrij positief over aandelen. Ook beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus meent dat optimisme op zijn plaats is, maar hij vreest dat een correctie niet lang meer op zich zal laten wachten. „Daarom kan het voor beleggers verstandig zijn wat aanpassingen in de portefeuille door te voeren. Ik denk dan aan een stukje winst nemen op aandelen waarvan de koers sterk is opgelopen. Dit geeft de mogelijkheid aankopen te doen, mocht de correctie daadwerkelijk optreden.”

In de AEX eindigde Altice aan kop, na een adviesverhoging door zakenbank Louis Capital Markets van ’verkopen’ naar ’houden’. Na enkele zwakke dagen, was de kabelmaatschappij 4,4% in herstel.

De krachtige opmars van ASML gesteund door de publicatie van uitstekende resultaten een dag eerder kreeg een mooi vervolg. De chipmachinemaker steeg nog eens 3,3%.

SBM Offshore won 1,3%, na door ING op de favorietenlijst te zijn gezet. Speciaalchemiebedrijf DSM (+0,7%) is eveneens bij de beursfavorieten van ING gaan behoren.

Heineken sloot 0,7% hoger, na een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Redburn.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco moest 1,1% afstaan. De op handen zijnde overname van het Australische vastgoedfonds Westfield voor omgerekend bijna €21 miljard kan rekenen op de steun van het eigen personeel.

KPN gleed 1% weg en bereikte daardoor het laagste niveau sinds medio vorig jaar.

Bij de middelgrote fondsen had Philips Lighting de wind in de rug met een plus van 3,1%. Daarmee werd de recente dip bij het verlichtingsbedrijf grotendeels gladgestreken.

PostNL verloor 1,1%, na door ING van de favorietenlijst te zijn gehaald.

Op de lokale markt liet Euronext 1,7% liggen. De beursuitbater neemt de Zweedse managementtool InsiderLog over.

Porceleyne Fles won 7,8%. Woensdag gingen de aandeelhouders akkoord met de afstoot van zijn BK-kookpannen en luxe bestek.

Wilt u van experts horen hoe zij tegen het huidige beursklimaat aankijken? En welke bedrijven zij met name aantrekkelijk achten? Meldt u dan aan voor het online seminar dat donderdagavond 25 januari plaatsvindt.