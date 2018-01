Mat Herben weer in de politiek

Herben (65) was na de dood van Pim Fortuyn politiek leider van de LPF. Hij zat van 2002 tot eind 2006 voor die partij in de Tweede Kamer. Lokaal was de oud-medewerker van defensie al eerder actief. In zijn woonplaats Linschoten, nu onderdeel van Montfoort, richtte hij in 1993 de werkgroep Leefbaar Linschoten op om een boomgaard te behouden.

„Ik kan niet werkeloos toekijken als ik zie dat de gemeente de lokale belangen en gedane beloften terzijde schuift”, motiveert Herben zijn terugkeer. „We verkeren weer in dezelfde situatie als in 1993 toen ik de werkgroep Leefbaar Linschoten oprichtte.”

De voormalige LPF-leider wil zich in de gemeenteraad van Montfoort vooral bezighouden met woningbouw voor de eigen bewoners. Ook wil hij een eind te willen maken aan ’het financiële wanbeleid’ in de gemeente, zo zegt het kandidaat-raadslid. „Bovendien is de slechte communicatie met de inwoners en de gemeenteraad mij een doorn in het oog.”