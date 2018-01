UvA Science Park ontruimd door stormschade

Volgens een medewerkster was het puur geluk dat het gebeurde tijdens de colleges, waardoor niemand op het binnenpleintje was. ,,Met mooi weer is het heel druk, en ook tussen colleges. Maar nu was er niemand, dus voor zover ik weet, is niemand gewond geraakt'', zegt Floor van Tongeren.

Ze hoorde een hoop geluid en wat gegil toen een deel van het dak van Science Park 904 op het universiteitsterrein in Amsterdam-Oost losliet. ,,Toen ging het alarm af en ging iedereen naar buiten. De meesten gingen naar een cafeetje, waar we hoorden dat het gebouw de rest van de dag niet toegankelijk is.''

Volgens een brandweerwoordvoerder is een persoon gewond geraakt toen hij onder een omgewaaide steiger belandde in Amsterdam-West. Hij moest worden bevrijd door de brandweer en is meegenomen naar een ziekenhuis. Het slachtoffer was nog wel aanspreekbaar. In de hele stad waaien gevelplaten van gebouwen en vallen bomen en steigers om.

Op Beursplein 5 werd de beursvloer uit voorzorg ontruimd, nadat een dakplaat ter grote van twee A4'tjes naar beneden was gekomen. Beursuitbater Euronext benadrukte dat het ontruimen van de vloer geen effect heeft op de handel op de beurs.