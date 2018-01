Vliegende paus verrast stel met bruiloft

De steward (41) en stewardess (39) vertelden de paus dat geen religieuze huwelijksceremonie kon plaatsvinden in hun eigen kerk. Het gebedshuis in Santiago had veel schade opgelopen door de aardbeving in 2010. Franciscus bood vervolgens aan de ceremonie zelf uit te voeren.

„Hier?”, luidde de verblufte reactie. De paus reageerde bevestigend en voegde de daad bij het woord. Een bestuurder van de luchtvaartmaatschappij wierp zich op als getuige. Een Chileense bisschop tekende de benodigde documentatie.

„Alles is geldig. Alles is officieel”, benadrukte de woordvoerder van het Vaticaan later. Het duo was overigens al wel voor de wet getrouwd.