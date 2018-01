’Stoppen Duits treinverkeer was overdreven’

Pro Bahn-voorzitter Karl-Peter Naumann zei dat „het natuurlijk altijd verstandig is voorzichtig te zijn, maar men kan ook te voorzichtig zijn.” Het is volgens Naumann een overdreven maatregel om plotseling helemaal niets meer te vervoeren. „Daar waar de storm niet woedt en er geen bomen op de rails liggen, is het stoppen van de treinen overdreven.

Als de spoorweg nog vrij is, kan er beter geprobeerd worden de reiziger, desnoods door langzamer te rijden, naar zijn bestemming te rijden.” Een woordvoerder van de Deutsche Bahn zei in een reactie enkel dat „de veiligheid voor alles gaat.”