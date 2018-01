NS: vrijdag rijden 9 van de 10 treinen

Wel denkt de woordvoerder dat de gevolgen van de problemen in de ochtend groter kunnen zijn dan later op de dag. „We adviseren reizigers dan ook om vrijdag de reisplanner te checken om te zien hoe het met bepaalde treinritten zit.”

Volgens de NS-woordvoerder heeft ProRail te kennen gegeven welke reparaties vannacht kunnen worden uitgevoerd. „Nadat dit is gebeurd, moeten wij alle treinen naar de plek rijden waar ze moeten staan. Maar dat gaat niet in alle gevallen lukken. Daar zal de dienstregeling vooral in de ochtend last van hebben.”