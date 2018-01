Vijf doden door helikoptercrash New Mexico

Het hefschroefvliegtuig stortte door nog onbekende oorzaak neer in de buurt van Raton, een stadje op ongeveer tweeënhalf uur rijden van Santa Fe.

Bennett (60) woonde in ballingschap in Zuid-Afrika. In het verleden was hij een van de belangrijkste tegenstanders van president Robert Mugabe, die pas onlangs aftrad. Bennett was tevens penningmeester van de oppositiepartij MDC, de Beweging voor Democratische Verandering.