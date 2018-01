Israëlische ambassade in Amman weer open

Protesten in Amman eind december. Ⓒ AFP

JERUZALEM - De Israëlische ambassade in de Jordaanse hoofdstad Amman heeft de deuren heropend en is met onmiddellijke ingang weer volledig operationeel. Jordanië laat weten dat Jeruzalem formeel verontschuldigingen heeft aangeboden voor het doodschieten van twee Jordaanse burgers door een Israëlische veiligheidsfunctionaris in juli.