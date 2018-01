Ouders ’horrorhuis’ Californië wacht jarenlange straf

De officier van justitie heeft de ouders, die hun kroost letterlijk aan huis gekluisterd hielden, marteling, kindermishandeling, verwaarlozing en vrijheidsberoving ten laste gelegd.

Worden de ontaarde vader (56) en moeder (49), die dertien nakomelingen gevangen hielden, op alle punten schuldig bevonden dan verdwijnen ze voor maximaal 94 jaar achter de tralies.

Openbaar aanklager Mike Hestrin betoogde volgens CNN dat David en Louise Turpin hun kinderen, in leeftijd variërend van twee tot 29 jaar, vaak voor straf vastbonden. Dat kon weken, soms maanden duren. De slachtoffers mochten zelfs niet even zonder ketenen naar de wc of badkamer. Ze kregen bovendien amper te eten. Alleen de jongste was niet ondervoed.

De affaire kwam aan het licht doordat een zeventienjarige dochter, die qua postuur tien leek, erin slaagde te ontsnappen uit de vrijstaande woning in Perris. Ze klom uit een raam en alarmeerde de politie van Riverside County. Die trof zondag de afschuwwekkende taferelen in huize Turpin aan en arresteerde het ouderpaar. Dat zal donderdag ook voor het eerst worden voorgeleid.

Eerst touwen, daarna kettingen

Volgens het Californisch ministerie van Onderwijs woonde de uit Texas afkomstige familie sinds 2014 op het adres in Perris. Daar was de Sandcastle Day School gevestigd, met David Turpin als schoolhoofd. Hestrin vertelde dat de ’leerlingen’ opgroeiden met lijfstraffen. Aanvankelijk werden ze vastgebonden met touwen, maar toen een kind die had weten los te maken, schakelden de ouders over op kettingen met hangsloten.