Auto rijdt in op publiek Copacabana: baby dood, 15 gewonden

RIO DE JANEIRO - Een hard rijdende auto is in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro ingereden op wandelaars die in groten getale aanwezig waren op het voetpad van de beroemde Copacabana. Een acht maanden oude baby overleefde het incident niet. Ook raakten zeker 15 mensen dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.