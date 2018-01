Gevaar Amerikaanse shutdown nog niet geweken

Als er vrijdag geen tijdelijke of permanente afspraken komen, dan zullen veel instellingen van de overheid sluiten omdat ze dan geen geld meer uit Washington krijgen. In december vorig jaar was er ook al een tijdelijke wet nodig om de financiering van de overheidsdiensten gaande te houden. Dat lukte toen wel maar die noodwet loopt vrijdag af.

Het Huis van Afgevaardigden stemde donderdagavond (lokale tijd) wel in met het toekennen van het geld, maar in de Senaat bleken een flink aantal Democratische en Republikeinse senatoren vooralsnog tegen, waardoor er nog geen vereiste meerderheid van minimaal zestig senatoren is.

Democraten willen toezeggingen voor hun steun in de vorm van bescherming tegen uitzetting van de dreamers. Dat zijn asielzoekers die als kind naar de VS kwamen en meestal al jaren in het land wonen en ingeburgerd zijn. Sommige Republikeinen liggen dwars omdat ze vinden dat de overheidsuitgaven structureel omlaag moeten.