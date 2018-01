Beursverslag: AEX hoger het weekend in

De AEX-index sloot 0,5% hoger op 569,30 punten. De beursgraadmeter bereikte in de middag een top van 570,27. Het was voor het eerst sinds medio 2001 dat de AEX boven de grens van 570 punten steeg. De Midkap klom 0,8% naar 858,95 punten.

„De beurs werd vooral omhoog geduwd door de expiratie van opties. Verder was er weinig richtinggevend nieuws”, zei marktanalist Ron van der Does (IG).

De koersenborden in Frankfurt (+1%), Parijs (+0,6%) en Londen (+0,3%) kleurden eveneens groen. Wall Street opende licht hoger. De beurzen in New York waren in afwachting van het groene licht voor het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond.

In de AEX was Philips de grootste stijger met een plus van 2,3%. Galapagos steeg 2,2%. Veel beleggers houden er rekening mee dat het biotechnologieconcern dit jaar mogelijk een overnamebod van de Amerikaanse partner Gilead gaat ontvangen. Gilead bezit inmiddels 13% van de aandelen Galapagos.

DSM won 1,3%. Unilever mocht 1,6% bijschrijven. Volgens het dagblad New York Post heeft het levensmiddelenconcern geen interesse meer in de overname van de Amerikaanse ijsjesproducent Halo Top. Unilever zou de blik hebben verlegd naar Fever-Tree, de Britse maker van luxe frisdranken.

ASML pluste 0,2%. De chipmachinefabrikant werd deze week zo’n €15 per aandeel meer waard dankzij meevallende jaarcijfers.

ING koerste 0,01% lager, terwijl ABN Amro 1,6% moest afstaan. Analisten van de Italiaanse bank Mediobanca zien minder brood in de aandelen van beide financiële dienstverleners.

De oliefondsen hadden last van een verzwakking van de olieprijs. Royal Dutch Shell raakte 0,5% kwijt. SBM Offshore liet 1,1% liggen.

In de Midkap vloog Air France KLM 0,4% hoger. Zakenbank Morgan Stanley heeft het advies voor het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern neerwaarts bijgesteld. TomTom (+2,1%) was de grootste stijger onder de Midkappers.

Flow Traders zat in de onderste regionen met een verlies van 2,1%. Fugro daalde 0,5% onder het vorige slot.

Smallcapfonds Beter Bed zakte 0,9% in. De beddenverkoper zag in Duitsland de verkopen over het vierde kwartaal fors teruglopen vanwege de naweeën van een gifschandaal, dat twijfel heeft gezaaid over de veiligheid van schuimmatrassen.

Fagron pluste 6,7%. De toeleverancier aan apotheken krabbelde daarmee op nadat de koers eerder deze week onder druk stond na een koersdoelverlaging door analisten van ING.

ForFarmers steeg 3,8%. De veevoerfabrikant profiteerde van een adviesverhoging van KBC Securities naar ’houden’ bij een ongewijzigd koersdoel van €9,80.

Telegraaf Media Groep (TMG) won 4,2% Uitgeefconcern Mediahuis heeft inmiddels 98,5% van de aandelen TMG in handen en heeft bij Euronext een verzoek ingediend om de notering van de uitgever van onder meer dagblad De Telegraaf te beëindigen.

Porceleyne Fles klom 3,3%. De fabrikant van Delfts blauw zat daarmee voor de tweede achtereenvolgende dag in de lift nadat de aandeelhouders woensdag het licht op groen zetten voor het afstoten van de BK-pannen en luxe bestek. Door deze transactie stijgt de intrinsieke waarde van het aandeel Porceleyne Fles naar €15 tot €25.

Volgende week zijn beleggers met name gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De algemene verwachting is dat ECB-president Mario Draghi de rente ongewijzigd laat. „Maar ik ben zeer benieuwd naar wat Draghi gaat zeggen”, aldus beursman Van der Does. Uit de notulen van de rentevergadering in december blijkt dat het ECB-bestuur vindt dat de economie van de eurozone zo goed draait, dat de centrale bank haar communicatie moet wijzigen als deze ontwikkeling aanhoudt. Naast de rente en het massaal opkopen van obligaties zal donderdag naar verwachting ook de hoge eurokoers aan de orde komen in Frankfurt.

Beleggers krijgen woensdag omzetcijfers van supermarktconcern Ahold en voorlopige jaarresultaten van brillenverkoper GrandVision voorgeschoteld. Donderdag komt voedingsmiddelengroothandel Sligro met omzetcijfers.

