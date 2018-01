Dode en zwaargewonde bij ongeval op N320

Deze persoon is in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij het ongeval waren een vrachtwagen en een personenauto betrokken. Volgens De Gelderlander is de personenauto uit de richting Maurik vermoedelijk bij een inhaalmanoeuvre frontaal tegen de vrachtwagen gereden.

De vrachtwagenchauffeur is in de ambulance nagekeken en meegenomen naar het politiebureau voor opvang, een standaardprocedure. Hij is niet aangehouden maar moet een verklaring afleggen. De weg is afgesloten.