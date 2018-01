Iran domineert gesprekken Tillerson in Europa

„Onvermijdelijk zal Iran een groot deel van de gesprekken die de minister voert met onze NAVO-bondgenoten en partners in Europa domineren”, zei een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag tegen verslaggevers.

„We benadrukken echt nauwe samenwerking met de Britten, in het bijzonder, en de Fransen in onze pogingen de hiaten te dichten (in de nucleaire deal met Iran) en in de volgende stappen om de Iraanse kwaadaardige invloed in de (Midden-Oosten) regio in te dammen. Ik denk dat dat een zeer hoge prioriteit zal hebben in zijn gesprek.” De functionaris sprak op voorwaarde van anonimiteit.

Tillerson komt zondag in Londen aan. Hij vervangt de Amerikaanse president Donald Trump die zijn bezoek heeft geannuleerd. Tillerson zal naar verwachting de nieuwe Amerikaanse ambassade in Londen officieel openen.