Tienduizend Groningers protesteren met brandende fakkels

Ze betoogden zo tegen de winning van aardgas en de aardbevingen die dat sinds jaren veroorzaakt in hun provincie. ,,Gas terug!’’, scandeerde de menigte.

Vanaf de Vismarkt in hartje stad liepen boze noorderlingen, waarvan velen schade aan hun huizen hebben, hun route door de regen en de kou. De boosheid in de gasprovincie bestaat al langer, maar laaide deze dagen sterk op na de zware beving van afgelopen week bij het dorp Zeerijp (gemeente Loppersum). Dat bleek de zwaarste in vijf jaar. Het was dan ook bomvol op de Vismarkt, zodanig dat er eerder met de tocht begonnen werd om de drukte te verspreiden.

Het was de vierde keer dat Groningers met fakkels de straat opgingen om hun ongenoegen te uiten. Bij eerdere fakkeltochten deden er tussen de driehonderd tot later vierduizend mensen mee. Vicevoorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging (GBB) had deze keer gehoopt op tienduizend deelnemers en die wens kwam naar het zich liet aanzien wel uit. ,,Vanavond hebben we een viervoudige opkomst’’, zei hij trots vanaf een podium op de Vismarkt. Hij heette deelnemers van heinde en verre welkom. ,,Want wij lopen gevaar in ons huis en zijn dat zat!’’

Bouwhelm

Fakkeldrager Gerard Buiter uit Aduard heeft een kleurrijke bouwhelm opgezet. ,,Straks valt er hier in Groningen nog wat uit de lucht! Ik loop vandaag mee voor alle Groningers met schade, die wil ik ondersteunen. Ik was er vorig jaar ook bij en nu dus weer!’’

Burgemeester

Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum, de inmiddels landelijk bekende gemeente midden in het gasgebied, noemde het gedrag van de gaswinners in zijn speech ‘niet koninklijk’. Hij had ook eerder meermalen Shell en ExxonMobil, bedrijven achter gasexploitant NAM, opgeroepen de gaswinning snel terug te dringen. ,,Onze veiligheid staat hier nog niet centraal.’’ Ook fractievoorzitter Jesse Klaver (GroenLinks) sprak de menigte toe.

Medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen waren door de onderwijsinstellingen opgeroepen mee te lopen, evenals personeel van instanties uiteenlopend van academisch ziekenhuis UMCG tot voetbalclub FC Groningen.

Muziekfestival

De tocht vond plaats in een al druk Groningen, waar duizenden muziekfans uit binnen- en buitenland zich juist verzamelen voor festival Eurosonic Noorderslag (ESNS). De fakkelroute was daarom wat verlegd om bands en fans niet in de weg te lopen. In Appingedam en Den Haag waren kleinere fakkeltochten als steunbetuiging.