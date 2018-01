Postcode Loterij naar de politie om ’poederbrief’ boze fotograaf

Thomas Schlijper was twee weken op vakantie en zag naar eigen zeggen zijn brievenbus vol zitten met post van de organisatie. De brief met een ’herinnering’ was voor hem de druppel. Er hoefde namelijk niets te betaald worden, het ging puur om reclame. Iets waar wel meer mensen boos om waren.

Hierop gaf Schlijper op Twitter aan de organisatie terug te gaan pakken door een poederbrief - met daarin poedersuiker - te versturen.

De Postcode Loterij heeft inmiddels via een e-mail aan de fotograaf laten weten te hebben kennisgenomen van de brief via Twitter. „Bij deze laat ik u weten dat wij hiervan melding zullen maken bij de politie”, aldus een medewerker van de afdeling ledenservice.

De stadsfotograaf, die de e-mail deelde, laat weten de poederbrief (nog) niet daadwerkelijk te hebben verstuurd.