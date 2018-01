Trump geeft Democraten de schuld van shutdown

„De roekeloze eisen van de Democraten hebben er nu voor gezorgd dat ons lang gegijzeld is en militairen en hulpverleners niet kunnen worden ingezet”, schreef Trump op Twitter.

Vrijdagavond laat (lokale tijd) bleek dat er in de Senaat onvoldoende steun was om de overheidsuitgaven de komende maand te handhaven. Democraten eisten steun voor de ’dreamers’, dat zijn immigranten die als kind naar de VS kwamen en die Trump overweegt uit het land te zetten. Die toezegging kregen ze niet.

Een groep conservatieve Republikeinen in het congres (de zogenoemde Freedom Caucus) is ook tegen het openhouden van de geldkraan. Zij doen dat omdat ze uit principe voor het verkleinen van overheidsuitgaven zijn. Vooral op het gebied van sociale zaken en gezondheidszorg vinden zij dat de overheid minder moet uitgeven. Zij kregen geen kritiek van Trump.

Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat zei dat „Trump alleen verantwoordelijk is” voor de shutdown. „De president heeft zijn senatoren steeds maar tegengehouden om te onderhandelen”, aldus Schumer, die Trump en de Republikeinen opriep om zaterdag door te praten om tot een oplossing te komen. „Wij staan altijd open om te praten over een oplossing waar beide partijen het mee eens kunnen zijn”, aldus Schumer.

Mitch McConell, de Republikeinse leider in de senaat, vond net als Trump dat de Democraten schuld dragen aan de ontstane impasse. Hij beloofde zaterdag met een nieuw voorstel te komen om de geldkraan van de overheid in ieder geval tot 8 februari weer open te zetten.