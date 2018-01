Auto vliegt in brand tijdens ruiten krabben

Rondom de auto ligt het vol met glas van de gesprongen ruiten. Ⓒ News United / Rens Hulman

Schalkhaar - Een bestuurster die zaterdagochtend de ruiten van haar auto wilde krabben in Schalkhaar, zag het voertuig in korte tijd in vlammen opgaan. Ze had rond 06.45 de motor aangezet, maar merkte al snel dat er rook uit de auto kwam.