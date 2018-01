Lichaam in water Groningen is vermiste Duitser

Het lichaam van de 50-jarige Duitser lag in het water. Ⓒ De Vries Media

Groningen - Het lichaam dat vrijdagmiddag door de hulpdiensten werd gevonden in het water van de Oosterhaven in Groningen, is van de vermiste Duitse Jens Oltmans uit Oldenburg. Dat is gebleken uit onderzoek van de politie. De 50-jarige Jens werd sinds 5 december vermist.