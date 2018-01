Veel prijzen omhoog door btw

„Waar je echt veel geld op kunt besparen, is door je woning dit jaar te laten isoleren, schilderen, stukadoren of behangen. Door de verhoging van het lage btw-tarief worden ook die werkzaamheden in 2019 zo’n 3% duurder ”, legt belastingexpert Regina de Valk uit.

Mes snijdt aan twee kanten

Volgens De Valk snijdt het mes zelfs aan twee kanten voor mensen die de komende maanden isolatie laten aanbrengen aan hun huis. „Naast het ontwijken van de btw-verhoging verdienen zij de isolatie de volgende jaren weer grotendeels terug dankzij een lagere energienota. Huiseigenaren die dit overwegen, kunnen trouwens meestal bij hun gemeente aankloppen voor een goedkope lening.”

Omdat isolatiespecialisten, schilders en stukadoors momenteel goed in het werk zitten, is het verstandig om ze tijdig te bellen voor een afspraak. Wacht ook niet tot december met het laten repareren van schoenen of fietsen, adviseert belastingdeskundige De Valk. „Eind dit jaar hebben de fietsen- en schoenmakers het waarschijnlijk erg druk en lukt dat waarschijnlijk niet meer. Het zou natuurlijk zonde zijn om 3% meer te moeten betalen in 2019.”

Scootmobiel

Ouderen, zieken en gehandicapten kunnen voordeel behalen door in de loop van dit jaar een scootmobiel, rollator of extra luiers te bestellen. „Ook die vallen namelijk onder het lage btw-tarief. Als je die nu koopt, kun je het geld dat je daarmee uitspaart in je zak steken”, zegt Thom Meens van Patiëntenfederatie Nederland.

In december extra medicijnen bestellen kan ook, maar levert volgens Meens een minder grote besparing op. „Als je eind dit jaar bijna door je pillen heen bent, kun je dat doen. Bij de apotheek krijg je echter vaak maar voor maximaal drie maanden aan medicijnen mee.”

Terwijl het lage btw-tarief volgend jaar naar 9% stijgt en het hoge btw-tarief gelijk blijft op 21%, verlaagt het kabinet de inkomstenbelasting voor werkenden. „Het kabinet wil dat werken loont. De lasten op arbeid gaan daarom omlaag, terwijl indirecte belastingen zoals de lage btw worden verhoogd. Het kabinet heeft beloofd dat iedereen er per saldo toch op vooruit gaat”, legt De Valk uit.

Supermarktexpert Erik Hemmes is daar nog niet zo zeker van. Wel verwacht hij dat iedereen de btw-verhoging volgend jaar gaat merken bij het boodschappen doen. „Het grootste gedeelte van de boodschappen valt onder het lage btw-tarief. Een gemiddeld huishouden geeft wekelijks circa €40 uit aan levensmiddelen in de supermarkt. Dus dat betekent dat je volgend jaar €1,20 per week duurder uit bent. Als je je realiseert dat je dit jaar in, jaar uit extra kwijt bent is dat veel geld”, aldus de supermarktkenner.

Lang houdbaar

Richting het einde van dit jaar is de belastingverhoging voor iedereen tijdelijk te vermijden door lang houdbare producten als frisdrank, koffie, thee en ingeblikt voedsel in grote hoeveelheden in te slaan in de supermarkt. Extra voordeel is te behalen door deze artikelen in de aanbieding te kopen.

„Natuurlijk zet dit niet enorme zoden aan de dijk. Maar het voelt wel goed als je nog even je slag slaat voordat de btw omhoog gaat. Rokers slaan ook nog vaak een extra slof sigaretten in voordat de accijns wordt verhoogd”, benadrukt supermarktexpert Hemmes.

Hij sluit ook niet uit dat supermarkten rond de jaarwisseling btw-acties gaan houden om de pijn van de belastingverhoging te verlichten voor hun klanten. „Maar het is de vraag hoeveel extra korting je dan krijgt. Supermarkten voeren namelijk al heel scherpe kortingsacties met bijvoorbeeld één plus één gratis”, weet de supermarktdeskundige.

Grensstreek

Bewoners in de grensstreek kunnen in 2019 goedkoper uit zijn door hun boodschappen in Duitsland of België te halen. Met een laag btw-tarief van 7% zijn onze oosterburen dan fiscaal voordeliger. België heft 6% op basisbehoeften als eten en water, maar hanteert ook een tarief van 12% voor producten en diensten die niet van levensbelang zijn maar wel gestimuleerd worden, waaronder margarine, kolen en restaurantmaaltijden.

In Nederland stijgt de btw op kraanwater volgend jaar ook naar 9%. Zuinig zijn met water kan daarom eveneens vele euro’s in de portemonnee schelen. In huis wordt het meeste water verbruikt in de badkamer en het toilet. Maar vooral tuinliefhebbers kunnen snel een lagere waternota krijgen door een regenton te kopen. De aanschaf daarvan verdient zich daardoor binnen enkele jaren weer terug.