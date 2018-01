Sushiverslaafde man verwijdert zelf enorme lintworm

Hij werd kort geleden om hulp gevraagd door een patiënt die klaagde over diarree met bloed. De Aziatische man vroeg om een medicijn tegen wormen, waarop dokter Bahn zei dat hij daar eerst onderzoek voor moest doen.

Toen haalde de man een plastic tasje tevoorschijn, zo vertelt Bahn in het radioprogramma This Won't Hurt a Bit. De arts dacht dat er een potje met ontlasting in zou zitten. Hij was dan ook verbijsterd toen de man er een rol toiletpapier met daar omheen gewikkeld een lange lintworm uit haalde. „Ik opende het tasje en zag die enorme, lange lintworm. Hij zei dat het uit zijn achterste kwam”, vertelt Bahn.

Ingewanden

„De man had buikklachten en maakte zich zorgen. Hij had diarree met bloed en zag tijdens een toiletbezoek tot overmaat van ramp iets uit zijn lichaam bungelen. Toen begon hij zich ernstige zorgen te maken, hij dacht dat het zijn ingewanden waren... Doodsbang was hij!”

Toch besloot de man eraan te trekken. „Hij trok en hij trok en vroeg zich af wat dit voor lang, vreemd ding is! Hij pakte het vast, bekeek het en... je raadt het nooit. Het bewoog.”

Toiletpapier

De bezorgde patiënt besloot de lange parasiet om een rol toiletpapier heen te wikkelen en mee te nemen naar het ziekenhuis. Daar hebben de artsen vastgesteld dat het inderdaad om een lintworm ging. De platte worm bleek 165 centimeter lang te zijn.

Zelf denkt de man dat zijn sushiverslaving - en in het bijzonder zijn liefde voor rauwe zalm - ervoor heeft gezorgd dat de parasiet in zijn lichaam kwam.