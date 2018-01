Smakeloze grap over Anne Frank

De tekst is een verwijzing naar de rel rondom de H&M. De kledingketen kwam onder vuur te liggen vanwege de foto van een kind, dat H&M op de website had geplaatst. Het donkere jongetje draagt op de foto een trui met de tekst: coolest monkey in the jungle.

De moeder van het jochie dat centraal stond in de racisme-rel rond modeketen H&M, vindt alle ophef over de trui van haar zoontje overdreven. „Ga verder met je leven”, aldus de vrouw.

Reacties

Reaguurders op de bekende website Dumpert reageren massaal onder de foto. „Persoonlijk houd ik wel van op het randje. Deze gaat er overheen. Schaamteloos.” Een ander noemt het „onder de gordel.”