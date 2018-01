Moskou wil eind aan Turkse actie in Syrië

Klintsevitsj zei dat ook de Syrische president Bashar al-Assad via diplomatieke inspanningen wil bereiken dat de campagne van Ankara tegen Syrisch-Koerdische milities in de Noord-Syrische regio Afrin wordt stopgezet. „Wij gaan Syrië diplomatieke steun geven”, zei Klintsevitsj.

De Turken voeren een militaire operatie uit tegen Syrisch-Koerdische milities in Afrin in het noorden van Syrië. Ankara ziet de milities als een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en wil voorkomen dat uit de oorlogen in Syrië en Irak een zelfstandige Koerdische staat ontstaat.

Rusland riep de bij het conflict betrokken partijen op tot terughoudendheid. Het ministerie van Defensie liet weten dat het veiligheidsmaatregelen in het gebied van Afrin heeft genomen als reactie op de Turkse militaire campagne.